Bots zijn nu beter in het oplossen van CAPTCHA’s dan mensen

CAPTCHA, het systeem waarbij je vervormde cijfers en letters moet identificeren om te bewijzen dat je geen bot bent, is volgens een nieuw rapport voorbijgestreefd.

In de jaren negentig werd CAPTCHA uitgevonden, kort voor ‘Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart’ (een test om te bewijzen dat je echt wel een mens bent). Maar dat is antieke geschiedenis in computertijden, en onderzoekers hebben uitgevist dat computers ondertussen beter zijn in de visuele raadsels dan mensen.

Het idee achter het systeem, dat je vraagt om een reeks vervormde cijfers en letters te identificeren, of beelden te klikken met pakweg verkeerslichten op, is dat een computer meer moeite heeft met beelden dan een mens. De CAPTCHA’s werden jarenlang gebruikt om automatische logins (en vermoedelijk mensen met verminderd zicht) uit websites weg te houden. Ze worden steeds vaker vervangen door Google’s reCAPTCHA, dat vooral op de achtergrond werkt en browsergedrag analyseert. En dat is misschien maar goed ook, moet blijken uit een studie van de University of California.

Sneller

In een rapport in New Scientist melden onderzoekers van die universiteit dat CAPTCHA’s hun doel niet langer bereiken. De studie vroeg 1.000 mensen van verschillende leeftijdscategorieën, seksen en locaties om elk tien van de raadsels op te lossen op populaire websites. Ze vergeleken de uitkomst vervolgens met de resultaten van verschillende bots die gemaakt werden om CAPTCHA’s te omzeilen.

Voor de vervormde tekst bleken mensen gemiddeld 9 tot 15 seconden nodig te hebben, met een nauwkeurigheidsgraad van 50 tot 84%. Bots losten dezelfde raadsels op in minder dan een seconde met 99,8% accuraatheid. Het blijkt dat machine learning ondertussen ver genoeg gevorderd is om de raadsels op te lossen, zodat ze momenteel vooral een drempel zijn die het vooral mensen lastig maakt.