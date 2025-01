Duitse regering geadviseerd om X te verlaten

De Duitse antidiscriminatiecommissaris adviseert de regering om alle X-accounts af te sluiten, omdat het socialemediaplatform door eigenaar Elon Musk wordt gebruikt als een ‘instrument tot politieke beïnvloeding voor de rijkste mens ter wereld’.

Musk haalde de voorbije weken op X – het voormalige Twitter – nog persoonlijk uit naar kanselier Olaf Scholz en president Frank-Walter Steinmeier, en uitte er ook lof voor het extreemrechtse AfD. Dat leidde in Duitsland tot beschuldigingen dat hij er de nakende verkiezingen wil beïnvloeden.

Commissaris Ferda Ataman zegt aan ARD dat het essentieel is dat de regering X verlaat. ‘X is geen ernstig platform’, aldus Ataman. ‘Als je kijkt naar de grondwet of onze verwachtingen rond democratie, dan kun je als overheid in feite niet met een zuiver geweten aanwezig blijven op dit platform’.