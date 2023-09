Signify breidt Hue-gamma uit met slimme bewakingsproducten

Slimme lampenmaker Signify waagt zich met het nieuwe Philips Hue Secure-assortiment op het terrein van beveiligingsoplossingen. Vanaf de herfst levert het bedrijf onder meer drie verschillende bewakingscamera’s, contactsensoren en een optioneel abonnement om de opgenomen videobeelden te archiveren.

De Hue Secure-camera’s filmen in 1080p HD-kwaliteit en hebben ook nachtvisie. Ze zijn verkrijgbaar in een zwarte of witte uitvoering, met of zonder kabel. De toestellen zijn waterproof en kunnen dus ook buiten worden geïnstalleerd, eventueel met de optionele grondspies en in combinatie met een bestaand outdoor-laagspanningssysteem van Philips Hue.

Verstraler

Het assortiment omvat ook een Hue Secure Verstraler met camera, om bijvoorbeeld de achtertuin of oprit in de gaten te houden. Telkens de camera een verdachte beweging detecteert, krijg je een melding op je telefoon. Onverwachts bezoek? Gebruik dan de terugspreekfunctie of laat met één tik in de app je verlichting knipperen en het alarm van je beveiligingscamera afgaan.

Met een betaald abonnement ontvang je extra beveiligingsfuncties. Zo kan je slimme bewegingsdetectiezones creëren en video-opnames opslaan voor later. Het Basic-plan laat gebruikers dertig dagen terugkijken, het Plus-plan biedt een archief van zestig dagen. Voor deze abonnementen betaal je respectievelijk 39,99 euro (per jaar, per camera) en 99,99 euro (per jaar voor meerdere camera’s). De bedrade camera kost 199,99 euro, de draadloze versie 249,99 euro en de Hue Secure Verstraler met camera verwisselt voor 349,99 euro van eigenaar.

Matter

Ander, niet onbelangrijk nieuws voor Philips Hue-gebruikers, is dat de Hue Bridge deze maand (eindelijk) een software-update krijgt die interoperabiliteit via Matter toevoegt. Deze nieuwe standaard moet het eenvoudiger maken om een Philips Hue-systeem te verbinden met andere Matter-compatibele smarthome-toestellen en -apps.