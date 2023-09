Bijna alle nieuwe auto’s verzamelen (te) gevoelige data, zegt Mozilla

Alle nieuwe auto’s die de afgelopen jaren werden gefabriceerd, van vijfentwintig grote merken, verzamelen een hoop gevoelige data over hun gebruikers, zegt nonprofitorganisatie Mozilla. Daar zitten gegevens bij die in principe niets met autorijden te maken hebben, zoals ras en seksuele activiteit.

Nieuwe auto’s van Volkswagen verzamelen data over hoe hard hun eigenaars gemiddeld op het rempedaal gaan staan, en of ze hun veiligheidsgordel wel omdoen. Merken als BMW, Ford, Toyota, Tesla en Subaru verzamelen gegevens die in principe niets te maken hebben met autorijden, zoals ras, gezichtsuitdrukkingen, gewicht, gezondheidsinformatie en locatie. Sommige wagens, van verscheidene merken, voegen daar nog gevoeligere informatie aan toe, zoals seksuele activiteit.

Dat blijkt uit een analyse van Mozilla, de nonprofitorganisatie achter onder meer de Firefox-webbrowser. Onder een project dat de organisatie *Privacy Not Included doopte, ontdekte ze dat recente internetgeconnecteerde modellen van 25 onderzochte automobielmerken keihard gebuisd zijn op een test van de meest basale privacy- en veiligheidsstandaarden.

Privacynachtmerries op wielen

‘Veel mensen zien hun wagen als een privéruimte: een plaats om je dokter te bellen, een persoonlijk gesprek met je kind te hebben op weg naar school, je ogen uit te huilen over een breuk, of naar locaties te rijden waarvan je misschien niet wilt dat de wereld het weet,’ zegt Jen Caltrider, programmadirecteur van het *Privacy Not Included-project, in een bericht. ‘Maar die perceptie komt niet meer overeen met de werkelijkheid. Alle nieuwe auto’s van vandaag zijn privacynachtmerries op wielen, die enorme hoeveelheden persoonlijke informatie verzamelen.’

Het zit hem in twee dingen. Ten eerste hebben moderne automobielen een hoop geavanceerde digitale ‘voelsprieten’, zoals microfoons, camera’s en de telefoon van de gebruiker, die meestal via Bluetooth automatisch connectie maakt met het boordsysteem. Fabrikanten verzamelen ook data via hun companion apps en websites. Vervolgens is er de internetconnectie die in de nieuwste wagens ingebouwd zit, en die het makkelijker maakt om de gegevens door te stralen naar de computersystemen van de fabrikant. Er bestaat geen enkele garantie dat die gegevens niet worden gedeeld met derde partijen, zegt Mozilla.

Nog geen verweer

De ergste boosdoener, zegt Mozilla, is Nissan. De privacy policy van de Japanse constructeur zegt onder meer dat gegevens over seksuele activiteit, gezondheidsgegevens en genetische data mogen worden verzameld (zonder echter te stipuleren hoé dat precies gebeurt). Nissan behoudt zich het recht voor om ‘voorkeuren, kenmerken, psychologische trends, aanleg, gedrag, attitudes, intelligentie, vaardigheden en aanleg’ te delen en te verkopen aan gegevensmakelaars, wetshandhavingsinstanties en andere derden, zegt Mozilla. Ook het privacybeleid van KIA zegt dat het bedrijf zichzelf het recht voorbehoudt om het ‘seksleven’ van de auto-eigenaar te monitoren.

In eerste reacties aan Gizmodo, de Amerikaanse website die als eerste het Mozilla-rapport wereldkundig maakte, bleven woordvoerders van onder meer BMW en Mercedes voorlopig op de vlakte over de studie, met de boodschap dat ze die nog niet ordentelijk hebben kunnen inzien.