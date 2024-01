Black Tiger Belgium (Bisnode) krijgt 175.000 euro boete voor inbreuken op gegevensbescherming

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft het bedrijf Black Tiger Belgium voor 174.640 euro aan boetes en corrigerende maatregelen opgelegd voor verschillende inbreuken op de regels rond bescherming van persoonsgegevens.

Black Tiger Belgium (vroeger bekend als Bisnode Belgium) is gespecialiseerd in big data en gegevensbeheer. Na een klacht werd vastgesteld dat het bedrijf onder meer ‘persoonsgegevens op onrechtstreekse wijze verzamelt en op grote schaal verwerkt, gedurende een lange periode, zonder dat de betrokkenen individueel op een duidelijke en proactieve manier worden geïnformeerd over de uitgevoerde verwerkingen’, aldus de GBA in een persbericht.

Voorts reageerde het bedrijf niet voldoende gepast op vragen van derden om hun gegevens te kunnen inkijken, en er waren overtredingen inzake het bijhouden van een register van de verwerkingsactiviteiten.

Black Tiger Belgium hield zonder succes vol dat er een ‘gerechtvaardigd belang’ was om de gegevens te verwerken. Het bedrijf heeft dertig dagen de tijd om in beroep te gaan.

‘De jarenlange inbreuken op de beginselen van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie bij de verwerking en commercialisering van gegevens zijn ernstige inbreuken, omdat ze de betrokkenen de volledige controle over hun persoonsgegevens ontnemen. Daarom is het belangrijk om een zware maar evenredige sanctie op te leggen, waarvan het afschrikkende karakter de gegevensbescherming van de Belgen op duurzame wijze zal verbeteren’, zegt Hielke Hijmans, voorzitter van de geschillenkamer van de GBA, in een persbericht.