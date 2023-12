Chrome zet volgende stap in het uitfaseren van cookies van derden

Google begint op 4 januari met het testen van Tracking Protection, een nieuwe functie die ‘cross-site tracking’ tegengaat door de toegang van websites tot cookies van derden te beperken. Het snufje wordt zeer geleidelijk uitgerold, te beginnen bij één procent van de Chrome-gebruikers wereldwijd.

Tracking Protection maakt deel uit van Googles Privacy Sandbox-initiatief. Dat heeft als doel cookies van derden volledig uit te faseren voor alle gebruikers in de tweede helft van 2024. Of dat daadwerkelijk gaat lukken, is volgens de techreus wel nog afhankelijk van de concurrentiebezwaren van de Britse mededingingsautoriteit (Competition and Markets Authority).

Willekeurig gekozen

Deelnemers aan het Tracking Protection-programma worden willekeurig gekozen. Als je geselecteerd wordt, ontvang je (vanaf 4 januari) een melding wanneer je Chrome opent op je computer of op een Android-toestel. Vanaf dat moment worden cookies van derden tijdens je surftochten standaard beperkt, zodat ze je niet op verschillende websites kunnen volgen.

Door de nieuwe functie kleinschalig te introduceren wil Google ontwikkelaars voldoende tijd geven om te testen of ze klaar zijn voor een web zonder cookies van derden. Die zijn immers niet zomaar volledig te elimineren. Cookies van derden volgen – al bijna dertig jaar – niet alleen je onlineactiviteiten, maar worden door websites ook ingezet voor diverse taken, zoals je helpen bij het inloggen of om relevante advertenties te tonen.

Als een site onverhoopt niet werkt zonder cookies van derden en Chrome merkt dat je problemen ondervindt, dan geeft de browser je de mogelijkheid om de cookies tijdelijk opnieuw in te schakelen voor die bewuste website. Dat doe je via het oogpictogram aan de rechterkant van de adresbalk.