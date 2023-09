Nederlandse Consumentenbond sleept Google voor de rechter

De Nederlandse Consumentenbond begint een rechtszaak tegen Google. Volgens de organisatie is de manier waarop het techbedrijf gegevens van mensen verzamelt in strijd met de privacyregels. De bond wil dat Google daarmee stopt en eist bovendien een schadevergoeding van 750 euro per gebruiker.

De Consumentenbond, de Nederlandse tegenhanger van Testaankoop, had de start van de claimprocedure in mei aangekondigd en gedreigd met een gang naar de rechter. Dat wordt nu dus doorgezet. Volgens de bond hebben ruim 82.000 mensen zich aangesloten bij de schadeclaim.

Google laat weten nog niet te reageren, omdat de dagvaarding nog niet binnen is. Bij de aankondiging van de claim in mei zei het bedrijf privacyklachten heel serieus te nemen. ‘De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om de hoeveelheid data die onze producten gebruiken te minimaliseren en ze toch even nuttig te houden. Daarnaast hebben we het makkelijker gemaakt om gegevens in accounts te beheren of te verwijderen’, stelde een Google-woordvoerder destijds.

Advertentieveilingen

De zaak draait om zogeheten advertentieveilingen. Google heeft advertentieruimte op sites en verkoopt die aan adverteerders. Daardoor krijgen mensen reclameboodschappen te zien als ze een site bezoeken. Het plaatsen van die advertenties gaat volledig geautomatiseerd. Dankzij cookies weet Google dat mensen bijvoorbeeld op zoek zijn naar een wasmachine of een nieuwe auto.

De Consumentenbond voert de zaak samen met de Stichting Bescherming Privacybelangen. De voorzitter van de stichting, Ada van der Veer, zegt in een toelichting: ‘De Stichting heeft met Google over al deze zaken gesproken, zonder resultaat. Het is nu aan de rechter om de praktijken van Google een halt toe te roepen’.