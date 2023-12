Google schikt in zaak rond tracking private modus

De groepsrechtszaak in de VS vroeg vijf miljard dollar omdat Google ook in de zogeheten incognitomodus in Chrome nog data over surfers bijhoudt.

De groepsrechtszaak, waarbij een reeks gedupeerden samen een zaak aanspannen, moest later voorkomen, maar is voorlopig opgeschort.

Niet echt privé

De zaak draait rond de incognitomodus of private modus van browsers, en dan vooral om de vraag of Google de modus al dan niet verkeerd heeft voorgesteld. Surfen via die modus laat weinig tot geen sporen op je eigen laptop na, maar houdt Google niet tegen om je te tracken. Tools als Google Analytics blijven gebruikers ook in deze modus over het web volgen en leren dus ook die voorkeuren kennen. De aanklagers stelden dat Google op deze manier stiekem informatie verzamelt en mogelijk gênante geheimen van gebruikers kan zien, zonder hun medeweten.

Google, van zijn kant, zegt dat het bedrijf altijd transparant is geweest over welke data er verzameld wordt, al dan niet in private modus. De techgigant verwijst daarvoor naar de gebruiksvoorwaarden van Chrome en geeft aan dat de zoekgeschiedenis belangrijk is voor websitebeheerders om te weten welke content, producten en marketing beter presteert.

Verwacht wordt dat de schikking in februari aan de rechter wordt voorgesteld. Oorspronkelijk vroegen aanklagers zo’n vijf miljard dollar, ofte 5.000 dollar per potentiële gedupeerde in de zaak. Het bedrag en de voorwaarden waaronder Google nu met zijn aanklagers schikt, zijn niet bekend.