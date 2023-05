Google wil in 2024 cookies beginnen blokkeren

De Privacy Sandbox, Google’s alternatief voor cookies, wordt vanaf dit jaar in Chrome uitgerold. Vanaf volgend jaar zal één procent van de third-party cookies worden geblokkeerd.

De Privacy Sandbox is Google’s antwoord op de trend van veel gebruikers, en concurrerende browsers als Firefox om tracking cookies te blokkeren. Het idee achter de sandbox is dat het alternatief beter is voor de privacy, terwijl het Google toch nog toelaat om advertenties te verkopen. Als gebruiker kan je je interesses aangeven, en mensen met gelijkaardige profielen worden samen gezet in groepen, waarnaar die advertenties dan gericht zijn.

In een mededeling schrijft Anthony Chaves, VP van Privacy Sandbox, dat Google na een vijftal jaar klaar is om het systeem te beginnen uitrollen. De software komt met een update in juli naar de Chrome browser, en vanaf begin 2024 zal één procent van de Chrome-gebruikers overgeschakeld worden op de Privacy Sandbox. Dat betekent onder meer dat third party cookies voor hen geblokkeerd worden. De zachte uitrol moet onder meer ontwikkelaars de kans geven om de impact te bekijken. Naar het einde van volgend jaar zouden zowat alle Chrome-gebruikers in de sandbox moeten zitten.

FLoC en zandbakken

Met deze aankondiging lijkt Google een definitieve vorm te hebben gevonden voor zijn alternatieve cookiesysteem. Google’s originele plan was om third party cookies vanaf 2022 uit te faseren, maar het bedrijf moest dat plan uitstellen. Eerdere incarnaties van de Privacy Sandbox, de zogeheten FLoC (Federated Learning of Cohorts) stootten op protest van zowel adverteerders als privacy-activisten. FLoC probeerde gebruikers in een geanonimiseerde mand te sorteren gebaseerd op hun klikgedrag, waarop dan advertenties konden worden verkocht. Het systeem zou echter nog altijd bijzonder privacy-onvriendelijk zijn, en bovendien Chrome in staat stellen om concurrerende adverteerders buiten te sluiten.

Als grootste adverteerder ter wereld, heeft Google er baat bij dat het mensen kan profileren, maar de tegenkanting tegen tracking cookies en de privacyproblemen die daarbij horen, in de EU en daarbuiten, is steeds groter. Voor Google is het dus een balans vinden tussen zijn doel als browsermaker, en die als adverteerder. De nieuwste versie, die dus in Chrome terecht komt, werkt met bredere interesses en geeft gebruikers zelf de mogelijkheid om aan te geven wat ze willen zien.