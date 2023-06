Ierland wil inhoud GDPR-zaken vertrouwelijk maken

Er ligt in Ierland een amendement op tafel die bepaalde info uit een GDPR-klacht als vertrouwelijk klasseert. Dat kan ervoor zorgen dat details over inbreuken van grote techbedrijven niet langer publiek mogen zijn.

Het gaat om een onderdeel van de Courts and Civil Law Bill 2022 dat bepaalt dat de Ierse privacyregulator DPC toelaat om delen van een klacht, vooral informatie die gaandeweg tijdens het onderzoek bekend raakt, als vertrouwelijk te klasseren. Daardoor mag daar niet over gecommuniceerd worden, bijvoorbeeld naar de media.

Tegenover Techcrunch pleit burgerrechtenorganisatie ICCL dat Ierse politici beter tegen het bewuste amendement stemmen. De aanpassing heeft in theorie vooral impact op zaken in Ierland. Maar het land is ook de thuisbasis van veel Amerikaanse technologiebedrijven zoals Google, Microsoft, Meta, Apple en ook van het Chinese TikTok. Dat wil zeggen dat Europese privacyklachten tegen hen daar worden ingediend.

Volgende woensdag wordt er gestemd over het amendement. Ongeacht de uitkomst blijft het wel nog toegelaten voor de indiener van een klacht om te zeggen dat er een klacht werd ingediend en tegen wie. Het gaat hoofdzakelijk over details die tijdens het onderzoek van de DPC naar buiten komen en vaak worden gedeeld met de betrokken partijen.