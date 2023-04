Nederland onderhandelt opnieuw om Google Workspace GDPR-proof te maken

Ondanks eerdere aanpassingen is Google Workspace for Enterprise onvoldoende in regel met de GDPR-wetgeving, stelt de Nederlandse overheid. Er wordt opnieuw gesleuteld om binnen een maand wel klaar te zijn.

De online kantoorsoftware van Google werd door de Nederlandse privacyregulator Autoriteit Persoonsgegevens in 2021 al teruggefloten omdat ze niet aan de AVG (GDPR) voldoet. Daarop zijn er gesprekken geweest tussen ‘Strategisch Leverlanciersmanagement Microsoft, Google en Amazon Web Services’, een overheidsorgaan dat met Google afspraken maakte om de dienst wel in regel te krijgen.

Om welke bezwaren het precies gaat is niet helemaal duidelijk, maar nadien volgen aanpassingen die in december vorig jaar werden opgeleverd. Ook dat was het niet helemaal in lijn met de wetgeving, zegt Nederlands minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius in een brief aan de Nederlandse Tweede Kamer.

Nu ligt er sinds midden maart een nieuw plan op tafel waarvan de eerste resultaten op 1 mei worden opgeleverd, om vanaf 9 juni klaar te zijn.

De Nederlandse overheid trok de afgelopen jaren wel vaker aan de alarmbel rond privacybezwaren. Enkele jaren terug merkte het op dat Microsoft met Windows 10 privacy schendt en afspraken daarover niet nakomt en ook Google’s Workspace for Education kreeg die kritiek. Recent nog klonk hetzelfde over Office 365.