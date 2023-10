Nederlandse ING-klanten zagen bankgegevens van iemand anders in app

In Nederland konden vijf ING- klanten afgelopen donderdag via de app bankgegevens inzien van een andere klant. Dat zijn er meer dan eerder werd gezegd, want ING dacht dat het aanvankelijk maar om één klant ging.

Het zou gaan om een ‘uitzonderlijke systeemfout’. Of er nog meer (dan vijf) personen inzage hebben gehad in andermans bankgegevens, kon een woordvoerster van ING niet zeggen. ‘Wij kunnen daar niet over speculeren. Op dit moment zijn er vijf bij ons bekend’, klinkt het.

Ook geld overmaken kon

Door de technische fout was het ook mogelijk om geld over te maken. Of daar misbruik van is gemaakt, wil de woordvoerster niet zeggen: ‘Daar doen wij verder geen uitspraken over. Het is uiterst vervelend en heel uitzonderlijk’.

De fout ontstond volgens ING tijdens het doorvoeren van een update. Klanten meldden zich bij de bank nadat ze gegevens van iemand anders zagen. ‘We hebben het probleem weten te traceren en op te lossen’. Het is een uiterst uitzonderlijke situatie’, aldus nog de woordvoerster.