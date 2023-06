Oudgedienden maken Gegevensbeschermingsautoriteit weer volledig

De GBA heeft na een jaar opnieuw een voltallig directiecomité. Koen Gorissen en Anne-Charlotte Recker worden respectievelijk directeur van het Algemeen Secretariaat en van de Eerstelijnsdienst.

Gorissen was als expert privacy lid-raadsheer van het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) en was daar zowel operationeel als in het management actief. Hij heeft een achtergrond als juridisch adviseur bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de voorloper van de GBA, en studeerde rechten en notariaat.

Recker is sinds 2020 juridisch adviseur bij de GBA. Ze werkte daarvoor als advocaat aan de balie van Brussel bij internationale organisaties in het buitenland en was actief als onderzoeker en docent intellectueel eigendomsrecht en elektronische contracten. Recker studeerde rechten aan de ULB en haalde een Master Intellectual Property and ICT aan de KU Leuven. Opvallend: de nieuwe directeurs spreken respectievelijk vijf en zes talen.

De GBA bestaat uit vijf afdelingen met hun eigen directie, waarvan de hoofden samen het directiecomité van de GBA zelf vormen. Gorissen vervangt David Stevens, Recker is de volger van Charlotte Dereppe.

Beiden werden vorig jaar ontslagen door het parlement na een maandenlange malaise bij de GBA waarbij eerder al een andere directeur opstapte. De toenmalige chaos en het ontbreken van twee van de vijf directeurs maakten de werking van de GBA zelf er niet vlotter op. In de mededeling over de aanstelling zegt de GBA verheugd te zijn dat het weer voltallig is.