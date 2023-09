TikTok krijgt GDPR-boete van 345 miljoen euro

De Ierse privacywaakhond heeft TikTok een boete van 345 miljoen euro gegeven wegens schendingen van Europese wetgeving rond gegevensbescherming (GDPR). De inbreuken gingen over de verwerking van gegevens van minderjarigen.

Volgens de Ierse gegevensbeschermingsautoriteit schoot het sociale netwerk in 2020 tekort bij de bescherming van minderjarigen tegen onnodige gegevensverwerking. Concreet werden kinderen in de populaire app verleid om te kiezen voor een publiek account en om video’s meteen openbaar te maken. Het alternatief, een privé-account, was moeilijker in te stellen in de app.

Niet eens met beslissing

TikTok, eigendom van het Chinese bedrijf ByteDance, is het niet eens met de beslissing, ‘in het bijzonder niet met betrekking tot de omvang van de boete’. In een statement zegt het bedrijf dat de kritiek gaat over opties en instellingen van drie jaar geleden. ‘We hadden al aanpassingen gedaan lang voor het onderzoek begon. Zo werden de accounts van alle gebruikers jonger dan zestien jaar standaard als privé ingesteld.”

De Ierse regulator voerde het onderzoek omdat TikTok, net als een aantal andere grote spelers, zijn Europees hoofdkwartier in Ierland heeft.