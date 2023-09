Privacy van Vlaming slinkt door ANPR-camera’s

De Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) zal binnenkort via ANPR-camera’s ook controleren of je autokeuring nog in orde is of niet. Voor Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) gaat dat een stap te ver. ‘We hollen de privacy van de Vlaming uit’, meent hij.

Via de welbekende ANPR-camera’s met automatische nummerplaatherkenning kan Vlabel binnenkort controleren wie een geldig keuringsbewijs heeft en wie niet. Momenteel controleert Vlabel met de ANPR-camera’s alleen of de verkeersbelasting betaald is. In 2022 werden uit 3,5 miljoen controles een kleine elfduizend Vlamingen betrapt op een onbetaalde factuur. Binnenkort komt daar dus nog een criterium bij: de autokeuring. Vanaf december zou de nieuwe toepassing in gebruik treden.

‘Function Creep’

Heb je geen geldig keuringsbewijs, riskeer je uit het verkeer gehaald te worden. Vlaams parlementslid Vande Reynde vreest voor een ‘function creep’ – een fenomeen waarbij technologie steeds voor meer (ongewenste) doeleinden wordt ingezet. In een gedachtewisseling met Vlabel vroeg hij dan ook een stop op bijkomende ANPR-toepassingen. Vlabel stelde dat de controle van de autokeuring zal doorgaan, maar dat er geen verdere toepassingen zijn voorzien.