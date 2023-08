X/Twitter gaat biometrische gegevens opslaan

Socialmediaplatform X is van plan om biometrische gegevens op te slaan van gebruikers die daarmee instemmen. Dat staat in de vernieuwde privacyvoorwaarden van de berichtendienst die voorheen Twitter heette. Het is niet direct duidelijk wat X precies onder biometrische gegevens verstaat.

‘Op basis van je keuzes, kunnen we jouw biometrische informatie verzamelen en gebruiken voor beveiligings- en identificatiedoeleinden’, staat in de geüpdatete privacyvoorwaarden. X maakt daarbij niet duidelijk om welke informatie het precies gaat, maar andere bedrijven bedoelen daar vaak gezichtskenmerken, vingerafdrukken of herkenning van de ogen mee.

Vacatures en advertenties

Het is nog onduidelijk hoe X biometrische gegevens wil verzamelen en inzetten. Mogelijk is het een van de ideeën van miljardair Musk, die het platform vorig jaar kocht, om af te komen van geautomatiseerde accounts die spamberichten verspreiden.

X zegt nu ook informatie over het werk en de opleiding van gebruikers te verzamelen. Daarmee wil het bedrijf geschikte vacatures en ‘relevantere advertenties’ tonen.