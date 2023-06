Zoom gaat Europese data vaker in Europa bewaren

Zoom kondigt aan dat het voor betalende Europese gebruikers hun data voortaan binnen Europa zal bewaren. Ook komt het met een aantal functies om aan de privacynoden van onze regio te voldoen.

De belangrijkste nieuwigheid is dat betalende gebruikers in de EER (Europese Economische Regio, dat is de EU plus, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) kunnen kiezen om bepaalde data voor meetings, webinars en team chat binnen de EER op te slagen.

Zoom merkt er meteen bij dat er individuele uitzonderingen zijn. Maar dan gaat het onder meer om data die wordt gedeeld met het Trust & Safetyteam van het bedrijf in de VS.

Praktisch krijgt Zoom voortaan een Europees supportteam dat hun data ook binnen de EER zal verwerken en in principe beter bereikbaar is tijdens Europese kantooruren.

Voor beheerders komt er een tool om dataverzoeken beter af te handelen. Het gaat dan om gebruikers die vragen om hun persoonlijke gegevens te laten verwijderen uit Zoom. Beheerders krijgen ook beter beheer over auditlogs, zo kunnen ze bijhouden wanneer die logs worden geëxporteerd of verwijderd. Tot slot wordt het ook vlotter om je aan- en af te melden voor de marketingcommunicatie van Zoom.