Safeonweb ontving al 4,4 miljoen meldingen over phishing in 2023

Hoe word je geen slachtoffer van phishing?

Klik vooral niet zomaar op een link in het bericht. De belangrijkste manier om er zeker van te zijn of een bericht correct is, is nog altijd om de links in het bericht goed te analyseren. Je doet dat door met de muis over de link of de knop te gaan – zonder te klikken dus. Het adres van de website waarnaar de link verwijst of de URL verschijnt dan en verraadt dat het niet om een legitieme mail gaat.

Samen met de Cyber Security Coalition lanceerde het CCB ook ‘Surfen zonder zorgen’: een reeks eenvoudige en toegankelijke online opleidingen over cybersecurity. In het eerste deel leer je de links in valse berichten herkennen.