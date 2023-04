Spanje arresteert jonge hacker achter spectaculaire cyberaanvallen

In Spanje is de 19-jarige José Luis Huerta gearresteerd. De man zou verschillende gerichte cyberaanvallen hebben uitgevoerd en wordt als een van de gevaarlijkste hackers in het land beschouwd.

Huertas, ook gekend als Alcaseca, Mango of Chimichuri, bouwde naast zijn activiteiten als hacker ook een zoekmachine, Udyat, die zich toelegde op de verkoop van gestolen gegevens.

Spanje beschouwde de man al een tijdje als een bedreiging van de nationale veiligheid. Bij de arrestatie werden documenten, computers en grote hoeveelheden cash in beslag genomen.

Op het palmares van Hertas staat onder meer het kraken van het netwerk van de Spaanse raad voor Justitie, waarbij de data van 575.000 belastingbetalers werden gestolen en later verkocht. Ook deed hij zich voor als de CEO van een Spaans bedrijf om zo 300.000 euro van de man te stelen.

Interview op YouTube

Tegelijk bleef hij niet onder de radar, Bleeping Computer wijst er op dat de man op een gegeven moment zelfs een (anoniem) interview gat op een YouTube-kanaal waar hij beweerde gegevens te hebben van negen op tien Spanjaarden.



Die acties zorgden voor een stevig onderzoek van de Spaanse politie, die onder meer betalingen in cryptomunten kon traceren, ondanks pogingen om dat te vermengen en in stukjes te versluizen. De hacker blijft nu in de cel tot zijn proces.