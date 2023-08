Stalkerwarebedrijf LetMeSpy stopt na hack

Het bedrijf zag vorige maand zijn database gelekt en is nu, euh, alle vertrouwen kwijt.

LetMeSpy, een Pools bedrijf dat stalkerware maakt voor het tracken van andermans telefoon, meldt dat het sluit. De website van de app wordt op 31 augustus uit de lucht gehaald. Een en ander lijkt het gevolg van een hack in juli, waarbij berichten, logs en locaties van vermoedelijke slachtoffers onderschept werden.

Het bedrijf maakt trackingsoftware voor Android-telefoons, die officieel bedoeld is voor ouderlijk toezicht of bedrijven die hun werknemers in het oog willen houden. De app verbergt zich op een telefoon en stuurt onder meer precieze locaties door en laat de ‘beheerder’ meelezen met berichten. Ideaal voer voor stalkers, dus, maar LetMeSpy blijkt zelf ook geen goede beveiliging te hebben. Bij de hack in juli werden niet alleen gegevens van klanten verspreid, maar ook die van hun slachtoffers. LetMeSpy stopt er nu mee, waardoor de wereld, toch voor even, weer iets privacyvriendelijker is.