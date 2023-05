VS: netwerk van door Russen gehackte computers platgelegd

De Amerikaanse overheid zegt een netwerk te hebben platgelegd van computers die gehackt waren door de Russische overheid. Op de computers stond een programma dat gebruikt kon worden om informatie te stelen en ongemerkt weg te leiden. Die software is volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie buiten werking gesteld.

Het programma dat de Amerikanen verstoord zeggen te hebben, heet Snake. Daar zou een eenheid van de Russische inlichtingendienst FSB, die Turla genoemd wordt, al twintig jaar informatie mee gestolen hebben. Het systeem zou in de loop van de jaren onderhouden zijn zodat het kon blijven draaien. De VS zeggen er ook al twee decennia onderzoek naar te doen.

‘Niet te herleiden’

Volgens het ministerie zijn bestanden gestolen van honderden computers in ten minste vijftig landen. De hackers zouden het gemunt hebben op onder meer NAVO-landen en journalisten. De VS zeggen dat de autoriteiten in die landen geïnformeerd zijn, maar zegt niet welke landen dat zijn. Sommige hebben geholpen bij het onschadelijk maken van dat netwerk.

De VS melden ook niet wat voor documenten zijn ontvreemd of waar die voor gebruikt zijn. Wel stelt het ministerie dat de bestanden via een netwerk van Amerikaanse computers werden weggehaald, zodat niet te herleiden was wie de bestanden gestolen heeft.

Het systeem is uiteindelijk platgelegd doordat de Amerikanen het programma van binnenuit met een speciaal stukje code onschadelijk gemaakt hebben.