Steve Jobs’ handgeschreven Apple I-advertentie geveild voor meer dan 162.000 euro

Een handgeschreven A4’tje van wijlen Steve Jobs ging afgelopen weekend onder de hamer voor 175.759 dollar (162.370 euro). Het was wel de kladversie van een advertentie voor de Apple I, maar toch: onverwacht haalde dit velletje papier een bedrag op dat zes keer hoger is dan verwacht.

Vijfenzeventig euro voor een computer. Wel ‘alleen de printplaat + handleiding, a real deal’. Ruimte op die plaat en precieze instructies voor alle voedingen, 8 kilobyte intern geheugen maar uitbreidbaar naar 65K, een uitgang voor een monitor en de ingebouwde software om die aan te sturen, een ingang voor een toetsenbord. Niet eens dat toestel zelf, dat in 1976 in een computerwinkel in Mountain View zou liggen als de eerste Apple-computer, maar een handgeschreven kladversie van een advertentie voor een veel eenvoudigere voorloper van wat later de Apple I zou zijn: daarvoor werd afgelopen weekend bij veilinghuis RR Auction in Boston een recordbedrag van 175.759 dollar (162.370 euro) opgehoest.

Computermemorabilia

Het onverwacht hoge opbod voor het handgeschreven kattenbelletje wijst op een nog altijd enorme fascinatie voor memorabilia rond het allervroegste microcomputertijdperk. De periode voor 1977, toen de bekendere Apple II, de Commodore PET en de Tandy TRS-80 op de markt kwamen, zit daarbij in het collectieve geheugen als een soort prehistorie, waarin de eerste rudimentaire voorlopers van die huiscomputers werden gebricoleerd in computerclubs, en allereerste commerciële producten in de vitrines van computerwinkels gingen staan.

Zoals de Apple I, gebaseerd op de specificaties die op het geveilde blaadje papier stonden, die uiteindelijk in computerwinkels in Silicon Valley, Evanston (Illinois), Bloomington (Indiana) en New York zou belanden. Zoals bekend zonder kunststoffen behuizing of toetsenbord: de houten huls rond de computer en het toetsenbord, waarmee de computer de geschiedenis inging, werd door de eigenaars zelf in elkaar getimmerd.

Kladje

Het in Boston geveilde velletje kwam in het bezit van de eigenaar toen die Jobs en medeoprichter Steve Wozniak bezocht in hun garage in Palo Alto. Volgens computerhistorici vertoont het zoveel gelijkenissen met een gedrukte advertentie voor de Apple-computer in computerblad Interface Magazine dat het er alleen maar een kladversie voor kan zijn.

Bij het geveilde lot zaten ook twee Polaroids uit de Byte Shop-computerwinkel in Mountain View, met daarop een geassembleerde Apple I, compleet met toetsenbord en monitor, en datzelfde scherm waarop een versie van Basic draaide, de programmeertaal die in het vroege huiscomputertijdperk ook dienst moest doen als besturingssysteem.