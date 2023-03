38.000 Belgische huishoudens halen geen 30 Mbps

De kwaliteit van vaste en mobiele netwerken is in België goed. Ook het aantal mensen die geen snel internet hebben neemt af. Maar voor een deel, vooral in Wallonië, blijft het wachten op snel internet.

Zo’n 99,2 procent van de Belgische huishoudens haalt een internetsnelheid van 30 Mbps of meer. Voor 97,2 procent is ook tot 100 Mbps geen probleem. Dat blijkt uit een update van de studie over de netwerkkwaliteit- en dekking van telecomregulator BIPT.

Kijken we naar snelheden tot 1 gigabit per seconde, dan merkt het BIPT een groot verschil op tussen Vlaanderen en Brussel, tegenover Wallonië. In het noorden en de hoofdstad is er vaker gigabittoegang, in het zuiden is dat minder.

Het BIPT wijst er op dat Vlaanderen en Brussel dichter bevolkt zijn, waardoor het economisch interessanter is om daar eerst uit te rollen. Tegelijk is het bestaande kabelnetwerk in Wallonië op dichtbevolkte plaatsen nog niet geupgrade waardoor er geen hogere snelheden mogelijk zijn. Iets waar momenteel aan wordt gewerkt. Het verwijst hiermee naar Orange, dat recent Voo overnam en bij die aankondiging een upgrade van het netwerk beloofde.

Ondanks gigabitsnelheden in grote delen van het land, blijven maar liefst 38.000 huishoudens achter. Zij halen nog geen 30 Mbps. Ook hier ligt het zwaartepunt in het Waals gewest, met 31.000 gezinnen. Er is wel verbetering, want in 2021 lag het totaal aantal gezinnen dat geen 30 Mbps haalde nog op 47.000. Tegelijk mist ons land zo al even de Europese doelen van de Digitale Agenda, die stelde dat tegen 2020, drie jaar geleden, alle Europese gezinnen toegang moeten hebben tot minstens 30 Mbps.

Mobiel

Voor het mobiele landschap spreekt het BIPT van 99,9 procent goede binnenhuisdekking (dicht bij de buitenmuren). 97,3 procent haalt een goede 4G-dekking deep indoor. Ook hier merkt het BIPT een verschil tussen Vlaanderen en Wallonië, waar die laatste slechter af is.

Het BIPT nuanceert met de cijfers ook de DESI-index van de Europese Commissie, waar ons land op de laatste plaats staat qua connectiviteit. Daar hinken we achterop omdat de uitrol van 5G en glasvezel nog niet op punt staat. Maar de regulator benadrukt dat ook daar stroomversnellingen bezig zijn, en dat de netwerksnelheid en dekking in het algemeen in ons land wel goed zijn.