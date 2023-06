Belcenter wordt MVNO en lanceert aanbod met vaste en mobiele communicatie

Belcenter biedt voortaan ook mobiele communicatiediensten aan. Het bedrijf uit Eigenbrakel wordt zo een MVNO op het Proximus-netwerk.

Het in 2000 opgerichte Belcenter is voornamelijk actief in Wallonië en Brussel waar het ondertussen uitgegroeid is tot een gevestigde naam in telecommunicatie. Waar het in een vorig leven nog inzette op adsl2 is dat ondertussen al een hele tijd vdsl en vooral, en steeds meer: glasvezel. Het bedrijf uit Eigenbrakel heeft een eigen modulair telecomaanbod voor kmo’s en bedrijven, gaande van internettoegang tot vaste telefonie in de cloud. Denk dan ook aan koppelingen met Microsoft Teams en Microsoft 365. Belcenter zet daarbij in op een eigen netwerk.

Met het nieuwe aanbod dat vast en mobiel convergeert wordt Belcenter een zogeheten MVNO: een mobile virtual network operator. Dat betekent dat Belcenter een eigen simkaart aanbiedt, maar dat het achterliggend gebruik maakt van het gsm-netwerk van Proximus. Het gaat om een volledig unified communications aanbod voor de ruime bedrijvenmarkt dat start vanaf 13 euro per maand (zonder btw). De bundel omvat onder meer ongelimiteerde oproepen en sms’en in eigen land, een 4G-dataforfait van 5, 15 of 30 GB en uitgebreide roaming-mogelijkheden. Op smartphones (iOS en Android) ondersteunt Belcenter oproepen via wifi (VoWiFi) en 4G (VoLTE). Maar ook vaste telefonie kan dus mee geïntegreerd worden.

Geconvergeerd aanbod

‘Dit geconvergeerd aanbod was het ontbrekende stuk in ons portfolio van bedrijfsoplossingen en we hebben er maanden aan gewerkt’, zegt Nicolas Breuer, medeoprichter van Belcenter. ‘We kiezen er voor om ons te onderscheiden op de Belgische markt’, voegt Vivien Joly, de technisch verantwoordelijke bij Belcenter, daaraan toe. ‘Ons nieuwe mobiele aanbod bewijst dit. Met Flow kunnen werknemers bellen of gebeld worden vanaf elk toestel, of het nu hun laptop, smartphone, simkaart of wifi is, en wanneer ze onderweg zijn in een land waar roaming duur is. De besparingen voor het bedrijf zijn dan groot’, klinkt het nog.