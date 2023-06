België telt 5 miljoen vaste internetverbindingen

Ons land telt sinds eind vorig jaar meer dan vijf miljoen vaste internetverbindingen. Die gebruiken gemiddeld 251 gigabyte per maand.

Dat becijfert telecomregulator BIPT. Het merkt daarbij op dat vooral glasvezelverbindingen het sterkst groeien. Al is dat verklaarbaar door het feit dat die verbindingen nieuw zijn en dus nog heel wat marktaandeel te winnen hebben, terwijl het oudere kopernetwerk op zijn snelheidslimieten zit.

Doorheen 2022 groeide het dataverbruik op het vaste netwerk met acht procent naar 251 gigabyte per maand. 81,7 procent van de Belgische huishoudens heeft een vaste breedbandverbinding.

Het aantal verbindingen vertraagt wel. Het aantal nieuwe verbindingen ligt op 94.000, een jaar eerder waren dat er nog 212.000. 72,8 procent van hen heeft toegang tot een snelheid van 1 Gbps.

Mobiel dataverkeer

De telecomregulator geeft ook cijfers rond het mobiele verbruik. Daar verbruikte een actieve simkaart in 2022 gemiddeld 6,1 gigabyte per maand. In 2021 was dat nog 4,9 gigabyte per maand.