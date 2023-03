BIPT deels teruggefloten voor boete aan Sewan

De Franse telecomprovider Sewan heeft in beroep gelijk gehaald over een boete van 85.000 euro die het BIPT hen vorig jaar had opgelegd. Maar dat betekent niet dat de boete volledig vervalt.

Sewan, dat telecomdiensten aanbiedt aan bedrijven, kreeg in mei vorig jaar de boete opgelegd omdat het het register van betaalnummers niet correct had ingevuld. Het gaat om een register waar je als consument of bedrijf kan achterhalen wie er achter een 070X en 090X-nummer, vaak dure betaalnummers, zit.

Niet opzettelijk

Sewan erkent de fout, maar ging toch in beroep omdat het maar om een beperkte onvolledigheid ging, die het ook meteen corrigeerde na de melding van het BIPT. Het benadrukt ook dat die fouten nooit opzettelijk zijn gebeurd. Volgens Sewan heeft de rechter daarop besloten dat Sewan de boete krijgt teruggestort en het BIPT de gerechtskosten moet terugbetalen.

In een reactie aan Data News zegt Sewan dat het betreurt dat het BIPT zelf drie jaar heeft gewacht om hen te wijzen op de fout, en daar meteen een boete op plakte voor die periode. Het bedrijf is blij met de uitspraak en zegt actief te willen deelnemen aan initiatieven van de regulator om consumenten te beschermen, maar het wijst ook de nood aan dialoog met de sector in plaats van meteen tot sancties over te gaan.

Nieuwe boete

Bij het BIPT horen we een iets andere versie van de feiten. De regulator zegt dat de rechter hen wel degelijk gelijk heeft gegeven, maar dat het bedrag van de boete onvoldoende gemotiveerd was. De boete vervalt momenteel dus, maar er komt een nieuw boetebesluit waarbij de regulator een betere argumenten moet aanhalen. Of die nieuwe boete even hoog zal liggen is nog onduidelijk. Sewan heeft de boete dus met succes aangekaart, maar mag zich binnenkort alsnog aan een nieuwe boete verwachten.