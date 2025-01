CEO Proximus kritisch over fiberuitrol van Digi

Proximus-CEO Guillaume Boutin stelt zich vragen over de manier waarop concurrent Digi fiber uitrolt in het Brusselse grondgebied.

Er is geen grote uittocht van telecomklanten naar Digi, de 4e telecomoperator die half december van start ging. Die duidelijke boodschap gaf Proximus-CEO Guillaume Boutin aan journalisten mee in de marge van de nieuwjaarsdrink bij het telecombedrijf. Wat de reële impact is van de lancering van Digi op Proximus, daar is het voor Boutin nog te vroeg voor om een antwoord op te geven. Voor de CEO is er alleszins geen sprake van een plotselinge verandering in de telecommarkt. Proximus zag geen grote uittocht van klanten en maakt zich geen grote zorgen. ‘De situatie is momenteel beheersbaar. Digi is voor mij geen disruptie op de mobiele markt, het is alleen maar een nieuw merk. Dat is helemaal anders als toen de Franse lowbudgetoperator Ilyad destijds van start ging toen ik nog in Frankrijk woonde’, verduidelijkte Boutin.

Maar Boutin stelt zich wel ‘ernstige vragen’ bij de fiberuitrol van Digi. Zo hekelt hij de houding van Digi, dat volgens hem enkel fiber uitrolt waar het niet te duur is. Soms worden zelfs bepaalde huizen in dezelfde straat vermeden als de aansluiting te duur is, klinkt het. ‘Is dat een toekomst die we willen? Ongelijkheid met bovendien het risico op prijsverschillen en misschien een nieuwe digitale kloof?’, opperde Boutin.

‘Fiber aan zo’n lage prijzen is niet mogelijk’

Het vast internet dat Digi aanbiedt via fiber start aan 10 euro per maand, maar is momenteel enkel beschikbaar in de Anderlechtse wijk Kuregem, met zowat 10.000 gezinnen die zich al kunnen aansluiten. In andere Brusselse gemeenten zullen stelselmatig 140.000 andere gezinnen de komende weken aansluitbaar zijn. Nadien moeten andere gemeenten volgen in de loop van het jaar, met een focus op stedelijk gebied.

‘Ze stellen agressieve tarieven voor, maar enkel waar ze ontplooid zijn. Dat is de negatie van wat de telecomindustrie altijd gedaan heeft, namelijk een gelijke toegang aan gelijke prijzen voor iedereen.’ In tegenstelling tot bij mobiele telefonie, zijn er geen wettelijke verplichtingen over de dekking bij de uitrol van een snel fibernetwerk. ‘Is dit dan een goed model? Is het gezond om andere prijzen te hebben in functie van de zone, dichtbevolkt of niet, waar men zich bevindt?’, herhaalde Boutin zijn vraag nog eens. Volgens de CEO is het hoe dan ook niet mogelijk om zo’n lage prijzen voor een fibernetwerk te hanteren over heel het land. Daarbij verwijst hij naar de grote investeringen die gemoeid zijn met de uitrol.