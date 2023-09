Citymesh voorziet Provincie West-Vlaanderen van mobiele connectiviteit

Telecomspeler Citymesh gaat de Provincie West-Vlaanderen voorzien van mobiele telefonie en mobiel internet. Door het winnen van de aanbesteding zullen werknemers van de provincie binnenkort kunnen bellen en surfen op het Citymesh-netwerk.

Het in Oostkamp gevestigde Citymesh was in West-Vlaanderen al een gevestigde waarde. ‘Het binnenhalen van deze samenwerking voelt dan ook als het winnen van een thuiswedstrijd’, stelt Stijn Casteels, solution expert bij Citymesh. ‘Het bevestigt voor ons nogmaals het vertrouwen in ons bedrijf als challenger op de markt.’

De migratie van de ruim 750 simkaarten zal nog deze maand worden voltooid, klinkt het in een persmededeling. ‘Ook wij zijn blij met deze samenwerking’, zegt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde van de Provincie West-Vlaanderen. ‘De flexibele dienstverlening en de focus op klanttevredenheid zijn grote troeven. We durven zelfs zeggen dat het verweven is in het West-Vlaamse karakter’, besluit hij.