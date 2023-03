‘Duitsland wil sommige Chinese 5G-componenten verbieden’

Duitsland wil telecombedrijven gaan verbieden om bepaalde Chinese componenten nog in het 5G-mobiele netwerk te gebruiken, meldt het Duitse dagblad Die Zeit. De maatregel hangt samen met geopolitieke spanningen met de Chinezen.

Volgens de plannen is het straks verboden om bepaalde onderdelen die zijn gemaakt door de Chinese technologiebedrijven Huawei Technologies en ZTE te gebruiken in de telecomnetwerken. Die Zeit baseert zich op anonieme regeringsbronnen. De Duitse regering zei vorige maand niet te weten hoeveel Chinese apparatuur in haar systemen verwerkt zit.

Washington legde eerder al restricties op aan Chinese techbedrijven, te midden van verslechterende verhoudingen tussen de twee grootste economieën ter wereld. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zijn steeds meer gefocust op veiligheidsrisico’s van Chinese bedrijven. De Europese Commissie verbood vorige maand het gebruik van TikTok op officiële telefoons nadat het Amerikaanse Congres vorig jaar het gebruik van de app op overheidsapparaten al had beperkt.