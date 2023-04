Ericsson gaat sneller besparen na middelmatige resultaten

De Zweedse telecomapparatuurgigant Ericsson zei dinsdag dat het zijn kostenbesparingsplan heeft opgevoerd om de winstgevendheid te herstellen. Het bedrijf voorspelt een ‘turbulente omgeving’ dit jaar na een eerste kwartaal dat werd gekenmerkt door een verwachte winstdaling.

‘We blijven een turbulente omgeving zien in 2023 met een slechte zichtbaarheid’, schreef het concern in zijn financieel kwartaalverslag. Het concern heeft de doelstelling voor zijn lopende besparingsplan verhoogd naar 11 miljard kronen (ongeveer 970 miljoen euro) van 9 miljard tot nu toe, aldus Ericsson.

Tussen januari en maart zag de rivaal van het Chinese Huawei en het Finse Nokia bij het bouwen van mobiele telefoonnetwerken wereldwijd zijn nettowinst met 46% dalen tot 1,6 miljard kronen (ongeveer 140 miljoen euro).

De omzet steeg met 14%, maar er was geen groei op jaarbasis, als gevolg van de voorzichtigheid van zijn klanten, de mobiele operatoren, zegt Ericsson. Het bedrijfsresultaat (EBIT) daalde met een derde tot 3 miljard kronen (265,6 miljoen euro).

Analisten verwachtten volgens Bloomberg een lagere omzet maar een beter bedrijfsresultaat van 3,2 miljard kronen. De nettowinst kwam iets boven verwachting uit, aldus Factset.

‘In het tweede kwartaal verwachten we dat operators voorzichtig blijven met hun investeringen en voorraden blijven aanpassen’, aldus Ericsson.

Omkoopschandaal

Het Zweedse concern is momenteel verwikkeld in een zaak over mogelijke corruptie in Irak waarbij de organisatie Islamitische Staat betrokken is, wat het een boete van meer dan 200 miljoen dollar van de Amerikaanse justitie heeft opgeleverd.

Het schandaal heeft gewogen op de aandelenkoers van het bedrijf en het vertrouwen van de aandeelhouders in het management en de CEO van de Zweedse reus, Börje Ekholm.