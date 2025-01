Hello start met mobiele telecomdiensten voor de zakelijke markt

Hello breidt het aanbod van (cloud)communicatiediensten uit en waagt zich nu ook aan mobiele telefonie voor B2B-klanten.

De zakelijke telecommarkt telt niet zo veel spelers, maar met Hello komt er nu wel nog eens eentje bij. Het bedrijf biedt al vijf jaar communicatiediensten aan – voornamelijk vaste telefonie in combinatie met Microsoft 365 en het inrichten van hybride vergaderzalen – maar breidt die dienstverlening nu uit met een volwaardig mobiel telecomaanbod. ‘Een logische volgende stap’, zegt Koen Van Loon, zaakvoerder van Hello. ‘Ons doel blijft onveranderd: medewerkers helpen om hun manier van communiceren en samenwerken te stroomlijnen’, klinkt het.

Hello biedt vijf verschillende formules aan. Voor het duurste abonnement betaal je 45 euro per maand en krijg je 300 GB mobiele data en onbeperkt bellen en sms’en. Hello gebruikt het 5G-netwerk van Proximus. De goedkoopste formule kost 10 euro per maand en daarvoor krijg je dan 2 GB mobiele data over het 4G-netwerk van Proximus.

Het in Turnhout gevestigde Hello deelt geen omzetcijfers, maar de jaarrekening toont voor afgelopen boekjaar 2023 wel een netto verlies van ruim 73.000 euro. Volgens Van Loon een effect door investeringen: 2024 zou wel positieve cijfers neerzetten.