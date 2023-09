Hoe 5G en glasvezel versnellen in België? Europa komt met belangrijke aanbevelingen

Hoe doet België het op gebied van digitale infrastructuur? Danny Goderis, Head of Telecom bij Agoria, maakt de balans op.

Op 26 september publiceerde de Europese Commissie haar langverwachte “2023 Report on the state of the Digital Decade”. Naast een Europees overzicht is er ook een specifiek rapport voor elk van de 27 lidstaten. In het rapport vind je niet langer de bekende ranking van de lidstaten, de zogenaamde DESI­-index. Jammer misschien, want gezonde competitie stimuleert ons allen. Wel positief is dat het rapport komt met aanbevelingen voor de lidstaten. Hoe kan België (bijvoorbeeld) de uitrol van 5G en glasvezel versnellen? ‘Door vereenvoudiging van administratieve procedures, door sneller en vlotter verlenen van vergunningen, en door maatregelen om (aan de operatoren) eenvoudige toegang te verlenen tot (publieke) infrastructuren.’ Dit staat letterlijk te lezen in het Digital Decade Rapport voor België. Laten we even stilstaan bij het domein van de digitale infrastructuur en connectiviteit.

Het rapport stelt dat ons land in 2022 een inhaalbeweging heeft gemaakt bij de uitrol van ultrasnelle telecomnetwerken. België staat aan de top met ‘78% van het aantal huishoudens met uitstekende (+1 Giga bps) zeer hoge capaciteit internet toegang (VHCN, +1Giga bps)’. Zo kan het kabelnetwerk van Telenet zowat overal 1gigabit snelheden leveren. Het kabelnetwerk van VOO kan vandaag 50% van de klanten bedienen met gigabit snelheden en in 2024 moet dit kunnen voor quasi het hele netwerk. Een deel van de Proximus-klanten kan vandaag al de 1 gigabit service krijgen op het nieuwe glasvezelnetwerk dat Proximus uitrolt samen met Fiberklaar en Unifiber.

Na de 5G-veiling in de zomer van vorig jaar kon de uitrol van 5G eindelijk uit de startblokken schieten: ‘Van 4% naar 30% 5G-dekking in stedelijke gebieden eind 2022’. Verder lezen we dat ‘ondanks verbeteringen in vergelijking met de voorbije jaren, België nog steeds ver achter ligt op het vlak van glasvezeldekking (van 10% naar 17%)’. Inderdaad. Overheden, industrie en de telecomsector willen allen opnieuw naar de Europese top. Maar de Europese top is enkel haalbaar als alle actoren de handen in elkaar slaan.

De telecomsector heeft als doel om eind 2025 99% van het grondgebied te dekken met 5G. Ook glasvezel wordt versneld uitgerold. Proximus zal in 2028 meer dan 4 miljoen gezinnen en bedrijven kunnen aansluiten op hun glasvezelnetwerk. Wyre, het telecominfrastructuurbedrijf dat voor de zomer werd opgericht door Telenet en Fluvius, heeft de ambitie om 78% van zijn netwerk in Vlaanderen te ‘verglazen’, samen met delen van Brussel. De bulk van het werk moet af zijn in 2029. Ook Orange en VOO hebben een strategisch industrieel plan voor de uitrol van glasvezel en de upgrade van het kabelnetwerk. Ook B2B-operatoren zoals Eurofiber en Colt investeren volop in ultrasnelle glasvezelnetwerken voor bedrijven.

De Belgische telecomsector investeerde in 2022 een recordbedrag van 2,81 miljard euro, of 27% van de omzet. Dit decennium lopen de totale investeringen van de private (telecom)sector in vaste en mobiele netwerken op tot wel 15 miljard euro.

De inspanningen van de publieke sector zijn echter even belangrijk. Het Europees rapport, annex België, maakt een positieve vermelding van de federale en Waalse 5G-innovatieprojecten in het kader van het relanceplan. Het 5G- relanceprogramma en de bijhorende subsidies helpen significant bij de adoptie van 5G in de bedrijven. Maar veel belangrijker nog is het wetgevend en regelgevend kader van de verschillende overheden. Dit kader moet voor alles stimulerend zijn en de investeringen van de private sector optimaal laten renderen voor de verbetering van netwerken. Niet voor adminstratieve lasten, taksen op antennes (uniek in Europa) of andere kafkaiaanse toestanden.

We roepen daarom alle overheden op om het rapport van de Europese commissie aandachtig te lezen. Administratieve vereenvoudiging! Snelle vergunningen met waar mogelijk vrijstelling van vergunningen! Eenvoudige toegang tot publieke infrastructuren! Als de drie gewesten deze Europese aanbevelingen ter harte nemen, en ook oplijnen met de Europese aanbeveling voor een radionorm van 41,2V/m, dan zal ons land gegarandeerd opnieuw tot de Europese top behoren. Zo zullen de 15 miljard euro aan investeringen optimaal aangewend worden voor de bouw van een top digitale infrastructuur met een kwalitatief en competitief dienstenaanbod voor alle burgers, bedrijven en overheden in ons land.

Danny Goderis

Head of Telecom, Agoria