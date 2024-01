Hoe belangrijk is duurzaamheid bij de Belgische telecomoperatoren?

Op vijf jaar tijd is het energieverbruik van de Belgische telecomoperatoren afgenomen met 9% en daalde hun CO2-uitstoot met 19%. Dat blijkt uit een studie van telecomregulator BIPT.

De telecomregulator BIPT geeft de Belgische operatoren een goed rapport voor hun inspanningen rondom duurzaamheid. ‘Het is een belangrijk thema voor de Belgische telecomoperatoren’, zo luidt de conclusie van het BIPT. In de periode 2018-2022 nam het energieverbruik van de Belgische telecomoperatoren af met 9% en daalde hun CO2-uitstoot met 19%, zo klinkt dat uitgedrukt in cijfers. Het BIPT voerde in 2022 al een eerste onderzoek naar de inspanningen rond duurzaamheid bij Orange Belgium, Proximus en Telenet en de regulator ziet nu verbeteringen over alle onderzochte domeinen: van energieverbruik, tot de CO2-uitstoot en de afvalverwerking.

Recyclage van settopboxen en modems

De hoeveelheid afval (kabels, antennes, servers, maar ook smartphones, modems etc.) halveerde in diezelfde periode, onder meer door de recyclage van settopboxen en modems. Opmerkelijk wel: het elektriciteitsverbruik van al deze eindapparatuur bij klanten is alles bij elkaar (618 GWh waarvan 470 GWh voor de modems en 148 GWh voor de settopboxen, nvdr) nipt groter dan het eigen elektriciteitsverbruik van de drie grote Belgische telecomoperatoren (608 GWh).

Gemiddeld verbruikt een modem jaarlijks 100 kWh en een settopbox 40 kWh. Het totale verbruik van al deze apparatuur heeft bijgevolg een belangrijke impact. De settopboxen van Telenet blijken in standby-modus veel meer energie te verbruiken dan de boxen van Proximus. Orange geeft in de studie de waarden niet vrij.

Het totale elektriciteitsverbruik van modems en settopboxen bij klanten is nipt groter dan het gezamenlijke elektriciteitsverbruik van de drie grote Belgische telecomoperatoren

Beperkte voetafdruk

Dat gezegd: het aandeel van de telecomsector in het totale energieverbruik in België bedraagt dan weer minder dan 0,2%. De operatoren halen daarbij momenteel zo’n 77% van hun elektriciteitsgebruik uit hernieuwbare bronnen, en hebben de ambitie om naar 100% hernieuwbare of zelfgeproduceerde elektriciteit te evolueren. Nog steeds volgens de studie van het BIPT blijkt trouwens ook dat een vast netwerk tot 35 keer minder energie vereist dan een mobiel netwerk om eenzelfde hoeveelheid data te verzenden.

Op naar ‘net zero’

Wat betreft de CO2-uitstoot compenseren de telecomoperatoren een groot stuk via de aankoop van emissierechten. Wel willen alle operatoren naar een ‘net zero’ aanpak evolueren en slechts minimaal compenseren via emissierechten. Om dit te bereiken willen ze onder meer om hun wagenpark verder vergroenen en inzetten op alternatieve mobiliteit.

Operatoren kunnen meer doen

Het BIPT concludeert wel dat de operatoren nog meer maatregelen kunnen nemen. De eindapparatuur zou bijvoorbeeld standaard veel sneller kunnen overschakelen naar de meest energiezuinige stand. Indien bijvoorbeeld al na één uur wordt overgeschakeld van standby naar eco-mode zou dit volgens de regulator in één klap een extra besparing opleveren van bijna 20 GWh betekenen. Dat komt overeen met een verbruik van meer dan 5.500 gezinnen, zo rekent het BIPT ons voor. Maar ook extra instellingen rond de functionaliteit kunnen een steentje bijdragen. Zo geeft de regulator nog een voorzet richting operatoren om consumenten eenvoudig te laten configureren dat hun wifi automatisch uitgeschakeld wordt tijdens bepaalde uren.