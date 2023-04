5G-gemor in Nederland: Schiphol en Rotterdamse haven naar rechter om frequenties

Het Havenbedrijf Rotterdam is het niet eens met de manier waarop de Nederlandse regering 5G-frequenties wil verdelen en stapt naar de rechter. Europa’s grootste haven vindt het belangrijk het juiste deel van de ruimte in het spectrum voor zeer snel internet te bemachtigen, maar dit zou met de huidige opzet onzeker worden. Ook luchthaven Schiphol stapt om die reden naar de rechter.

De Nederlandse overheid wil dit jaar 5G-ruimte veilen in de frequentieband van 3,5 Gigahertz, die geschikt is voor zeer snelle verbindingen over kortere afstanden van maximaal enkele honderden meters. Het grootste deel wordt geveild aan telecombedrijven voor mobiel internet, maar een deel wordt verdeeld onder andere partijen. De haven en het vliegveld vinden elk dat ze de juiste ruimte binnen dit spectrum moeten hebben om verder te kunnen digitaliseren en innoveren, door bijvoorbeeld meer processen te automatiseren.

Maar bij de verdeling geldt het principe van wie het eerst komt, het eerst maalt, terwijl de ruimte schaars is. Het Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol vrezen mis te grijpen bij het bemachtigen van de juiste ruimte. Ze willen daarom meer coördinatie bij de verdeling van frequenties. Schiphol wil het liefst ook een stem in het verdelen van de frequenties onder bedrijven op en rond de luchthaven.

Slechtere kwaliteit

‘Het huidig Nationaal Frequentieplan maakt het onmogelijk voor Schiphol om te blijven voldoen aan de hoge eisen van digitalisering, automatisering en verduurzaming. Er is bijvoorbeeld 5G-ruimte nodig voor het automatiseren van processen in de bagagekelder en op het platform’, stelt een woordvoerder van de luchthaven.

De haven van Rotterdam vreest ook voor slechtere kwaliteit van de frequenties die voor andere partijen dan mobiele providers zijn gereserveerd. Dat zou voor meer storingen kunnen zorgen. Een woordvoerster legt uit dat de snelle verbindingen nodig zijn voor de ontwikkeling van autonoom varende schepen. Maar ze helpen ook om data te verwerken van alle sensoren die in de haven zijn geïnstalleerd, bijvoorbeeld in de kademuren om trekkrachten van aangemeerde schepen te meten.

Schiphol en de Rotterdamse haven tekenen elk hun eigen beroep aan tegen de plannen van het ministerie van Economische Zaken.