BIPT schaaft voorwaarden Fiberklaar bij

Telecomregulator BIPT stuurt een aantal standaardvoorwaarden bij die Fiberklaar hanteert naar operatoren die hun glasvezelnetwerk willen gebruiken. Zo is een onenigheid tussen wholesale aanbieder en afnemer niet altijd een reden om geen diensten te leveren.

Fiberklaar is de joint-venture tussen Proximus en EQT om in Vlaanderen glasvezel aan te leggen. Het focust zich vooral op een uitrol buiten de grote steden, waar Proximus vaak zelf het netwerk aanlegt.

Dat netwerk is open voor anderen. Dat wil zeggen dat Orange, Telenet of andere operatoren toegang en gebruik van dat netwerk kunnen afnemen om zelf een glasvezel internetaanbod aan te bieden voor hun klanten. Maar hoe en onder welke voorwaarden dat gebeurt, is vaak een regulatorisch getouwtrek. Daar zet het BIPT met dit besluit de puntjes op de i.

Zo zegt de regulator dat een clausule van Fiberklaar, die stelt dat het referentieaanbod niet bindend is, niet mag betekenen dat er een wholesaleklant (het bedrijf dat internet wil aanbieden op het netwerk van Fiberklaar) geen toegang krijgt. Als de twee het niet eens zijn over de details, dan moet men teruggrijpen naar het referentieaanbod. Dat referentieaanbod is een leidraad van wat een speler als Fiberklaar moet aanbieden en aan welke prijs. Operatoren kunnen daar wel zelf afwijkingen en onderhandelingen rond onderhandelen met Fiberklaar.

Aanbod vrij in te vullen

Het BIPT is ook kritisch voor een beperking die Fiberklaar hanteert waardoor er bijvoorbeeld geen dark fiber mag worden doorverkocht, en het aanbod zich enkel op residentiële klanten mag richten, met ruimte voor afwijkingen. De regulator meent dat Fiberklaar enkel de passieve toegang hoort te regelen. Installatie en configuratie van lokale apparatuur (zoals de modem bij de eindklant) valt daar niet onder.

Ook mag Fiberklaar haar afnemers niet opleggen hoe ze de afgenomen capaciteit aanbieden aan de eindklanten. ‘Begunstigde operatoren moeten vrij kunnen beslissen wat ze commercieel zullen doen met de aangekochte wholesale-inputs zonder dat de SMP operator hier zeggenschap over heeft,’ klinkt het.

Reclame

Verder mogen operatoren momenteel geen lokale marketingcampagnes voeren als er glasvezel wordt aangelegd omdat Fiberklaar zelf lokaal inwoners hierover informeert. Ook die voorwaarde wil het BIPT zien verdwijnen. Operatoren vrezen ook dat als lokale inwoners zich bij Fiberklaar informeren over het internetaanbod, deze standaard naar Proximus (voor de helft eigenaar van Fiberklaar) worden gestuurd.

Tegelijk hekelen operatoren dat Fiberklaar bewoordingen als ‘now or never’ hanteert, wijzend naar het feit dat bij aanleg van het netwerk, eindgebruikers meteen een aansluiting tot in hun huis kunnen krijgen. Dat terwijl die aansluiting perfect achteraf kan, maar dan waarschijnlijk betalend is. Het BIPT is geen fan van dat taalgebruik, maar laat Fiberklaar daar wel vrij in.