BIPT: ‘Techgiganten hoeven niet te betalen voor 5G-infrastructuur’

De telecomwaakhond ziet daar geen noodzaak voor, meldt hij. Een reeks Europese telecomproviders is vragende partij om techbedrijven als Netflix en Google te laten meebetalen voor het upgraden van de netwerken.

De noodzaak om techbedrijven te laten meebetalen voor de infrastructuur, is echter niet aangetoond, meldt BIPT in een rapport dat werd ingezien door Reuters. Ook over een fonds om tijdelijke pieken voor investering op te vangen, heeft het BIPT twijfels.

De Belgische telecomwaakhond verschilt daarmee van mening met een reeks grote Europese telecomproviders. Zij vragen al jaren om extra maatregelen en stelden twee jaar geleden nog dat er dringend nood was aan extra financiering van telecominfrastructuur, bijvoorbeeld door techgiganten te dwingen mee te betalen aan netwerkkosten. De Europese Commissie is momenteel bezig aan een consultatieronde over de materie. De techgiganten zelf zijn (niet verrassend) tegen.