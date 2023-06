Breton wil Europese operatoren zo snel mogelijk weg van Huawei en ZTE

In een speech zegt Eurocommissaris Thierry Breton dat lidstaten en operatoren die Huawei en ZTE nog steeds gebruiken voor 5G, daar best zo snel mogelijk mee ophouden.

Breton, bevoegd voor Interne Markt binnen de Europese Commissie, wijst naar de toolbox die Europa in januari 2020 aannam en nu stilaan in nationale wetten is uitgemond. Die beperkt zogenaamde high-risk leveranciers in het core en access netwerk van mobiele operatoren. Maar slechts tien lidstaten gebruiken die maatregel ook effectief om sommige spelers uit te sluiten. ‘Dit is te traag en het vormt een enorm veiligheidsrisico,’ klinkt het bij Breton.

In praktijk gaat het vooral over de Chinese spelers Huawei en ZTE. Europa vreest dat China die bedrijven kan dwingen om achterpoortjes of technische kennis te voorzien om zo mee te luisteren met Europese communicatie. De bedrijven in kwestie hebben altijd ontkend dat ze dat doen.

Breton benadrukt dat het uitsluiten van die twee spelers in een mobiel netwerk perfect is toegelaten door de 5G security toolbox. Hij hoopt dat landen en operatoren die dat momenteel nog niet doen, daar dringend werk van maken: ‘We zullen vastberaden samenwerken met de lidstaten en telecomoperatoren die achterop lopen. Ik kan alleen maar het belang benadrukken van snelle beslissingen om high-risk leveranciers van hun 5G-netwerken te weren.’

In de marge daarvan zei Breton dat ook de Europese Commissie momenteel werk maakt van het beperken van Huawei en ZTE in hun interne netwerkinfrastructuur.