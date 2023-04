China pompt honderden miljoenen in eigen onderzeese kabels

Enkele Chinese telecombedrijven gaan een nieuwe onderzeese kabel aanleggen die Azië, het Midden-Oosten en Europa moet verbinden. Het project kost een half miljard dollar.

Het project is niet formeel aangekondigd, maar vier mensen met kennis van zaken zeggen aan Reuters dat China Telecom, China Mobile Limited en China Unicom, allen in handen van de Chinese staat, samenwerken voor de de verbinding die moet concurreren met de glasvezelverbindingen die Amerikaanse bedrijven in handen hebben.

De kabel zou volgens Reuters vertrekken in Hong Kong, via de Chinese eilandprovincie Hainan, om dan langs Singapore, Pakistan, Saudi-Arabië, Egypte en uiteindelijk Frankrijk te lopen. Het produceren en aanleggen van de verbinding zou worden uitgevoerd door het Chinese HMN Technologies, met subsidies van de Chinese overheid.

Formeel geven de betrokken partijen geen commentaar op het project. Maar geopolitiek is zo’n verbinding wel belangrijk. De overgrote meerderheid van het internationaal dataverkeer gebeurt via dergelijke onderzeese kabels. De aanleg ervan is duur en complex en is vaak een samenwerking van meerdere spelers.

Minder afhankelijk van de VS

Tegelijk past de aanleg ook in de technologie-oorlog tussen de VS en China, waarbij ze met sancties en handelsbeperkingen elkaar proberen te belemmeren. De aanleg van zo’n kabels betekent ook dat China zelf minder afhankelijk is van kabels (deels) in handen van Amerikaanse bedrijven.

In 2021 kondigden Google en Facebook nog een nieuwe onderzeese kabel in Azië aan. Al worden niet alle projecten hierrond publiek aangekondigd. Ook de exacte ligging of waar ze aan land komen is vaak iets waar betrokken partijen niet graag over praten omdat het risico op spionage of sabotage groot is.