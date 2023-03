Engie verkoopt glasvezelnetwerk aan euNetworks

Engie verkoopt haar Belgisch glasvezelnetwerk van 1.660 kilometer aan een Britse telecomgroep. De deal moet eind april afgerond zijn.

Het glasvezelnetwerk van Engie dateert van eind jaren negentig. Het netwerk zit vooral in Brussel en op langeafstandsroutes, waarbij het ook in de nabijheid van dertien datacenters ligt. Die lange afstandsroutes bestaan uit dark fiber. euNetworks zal zowel die dark fiber als diensten om ze te belichten leveren aan bestaande klanten.

euNetworks is een relatief onbekende speler in ons land, maar legt zich toe op glasvezelconnectiviteit tussen europese steden. In haar communicatie zegt het bedrijf dat het de infrastructuur overneemt van een Belgisch nutsbedrijf. De Tijd kon achterhalen dat het om Engie gaat. Aan de zakenkrant zegt een woordvoerder van het energiebedrijf dat het om historische activiteiten gaat, toen Engie nog actief was op de telecommarkt, maar nu niet verder worden ontwikkeld. Wel kreeg het netwerk recent nog enkele upgrades.

‘Dit netwerk komt met commerciële en operationele contracten, waaronder langetermijnscontracten voor dark fiber die extra omzet kunnen opleveren voor euNetworks, maar ook belangrijke indirecte relaties’, zegt euNetworks ceo Paula Cogan in een mededeling. Hoeveel het bedrijf betaalt aan Engie voor het netwerk is niet bekend.