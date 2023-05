EU plant internetkabel door Zwarte Zee

Om minder afhankelijk te zijn van Rusland, wil de EU een nieuwe onderzeese kabel trekken naar Georgië.

Het project wordt volgens de Financial Times geschat op 45 miljoen euro en omvat een 1.100 kilometer lange internetkabel van de EU naar Georgië via internationale wateren in de Zwarte Zee.

Georgië grenst ten noorden aan Rusland en ten zuiden aan Turkije, Armenië en Azerbeidzjan, met de Zwarte zee aan de westkant. De plannen om zo’n kabel aan te leggen zijn er al sinds 2021, maar komen door de Russische inval in Oekraïne in een stroomversnelling.

De kabel moet niet alleen de connectiviteit van Georgië verhogen, maar van de hele Kaukasus. Vandaag loopt veel van die connectiviteit langs Rusland, maar het is niet ondenkbaar dat Rusland die verbindingen zou hinderen of onderscheppen.