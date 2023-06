Eurofiber breidt netwerk uit naar 400 Gbps

De zakelijke glasvezelaanbieder Eurofiber gaat haar netwerk fors upgraden van 10 naar 400 gigabit, het vervangt daarbij apparatuur van Huawei door dat van Nokia.

Eurofiber heeft een eerste netwerkring aangepast tussen Brussel-Zuid, Charleroi, Mons, Estaimpuis en Kortrijk, later deze maand volgt de tweede. Tegen 2024 wil het bedrijf het laatste deel van haar backbone klaar hebben.

Voor die upgrade moet de fysieke glasvezel niet vervangen worden, maar wel de toestellen tussen de verschillende punten. Het gaat om apparatuur van Nokia met DWDM technologie, dat staat voor Dense Wavelength Division Multiplexing. ‘Daarbij worden verschillende golflengten op één glasvezel geplaatst. Op die verschillende golflengten zetten we bandbreedte en samen haalt die verbinding 400 gigabit per seconde,’ legt Hans Witdouck, CEO van Eurofiber België uit.

Nokia

‘Dat is R&D van Nokia en om die reden gaan we ook met hen in zee zodat we de grootst mogelijke capaciteit kunnen aanbieden. Velen associëren hen vandaag als mobiele speler, maar via Alcatel hebben ze heel veel ervaring in optische netwerken en daar blijven ze ook in investeren. Niet onlogisch, want als ze zelf heel de transitie naar 5G ondersteunen, dan hoort daar ook een sterke backbone bij die dat verkeer kan verwerken.’

Hans Witdouck – CEO Eurofiber Belgium © Eurofiber

De upgrade is nodig voor Eurofiber, enerzijds om meer klanten aan te trekken, anderzijds om aan de noden van bestaande klanten te voldoen. Recent nog kondigde het aan voor Delhaize een netwerk van 40 Gbps aan te leggen, maar ook andere bedrijven, internationaal telecomverkeer en zeer grote bedrijven, of beter gezegd hun datacenters, sturen hun data via verbindingen van het bedrijf.

Dat de snelheidsnoden van die klanten groeien is geen verrassing. Maar wat ze nodig hebben varieert. ‘Er zijn nog altijd klanten die voldoende hebben aan 100 Mbps maar op de KMO-markt zien we bedrijven stilaan naar verbindingen van 1 Gbps gaan. Maar de grote bedrijven, zeker organisaties met veel dataverkeer zoals mediabedrijven, ziekenhuizen of financiële instellingen, hebben vandaag veel meer bandbreedte nodig dan vroeger,’ vertelt Witdouck aan Data News. Dat veel bedrijven vandaag hun data bundelen in de cloud, maakt dat ook de verbindingen naar die grotere datacenters meer capaciteit nodig hebben dan verschillende kleine hubs verspreid doorheen een regio.

Latency

Tegelijk is snelheid niet alles. ‘Latency is daar minstens even belangrijk in en glasvezel is daar het netwerk met de minste vertraging. Zo hebben we een klant die voor ons kiest om tussen Oostende en Luxemburg een link te hebben voor high frequency trading. Dat loopt in quasi rechte lijn langs de spoorwegen.’ Ook ziekenhuizen die experimenteren met robotoperaties op afstand hebben nood aan een verbinding waar geen milliseconden tussen punt A en B zit.

Eurofiber is ook in Frankrijk, Duitsland en Nederland actief. Ook daar gebeurt momenteel een upgrade van het eigen glasvezelnetwerk.