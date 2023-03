Europese Commissie keurt overname VOO door Orange goed

De Europese Commissie heeft de overname van de Waals kabeloperator VOO door Orange goedgekeurd, zo meldt ze. Orange moet concurrent Telenet wel minstens tien jaar toegang geven tot zijn vaste netwerk in Wallonië zodat daar een extra speler actief wordt.

De goedkeuring liet lang op zich wachten. Het nieuws dat Orange de strijd om VOO had gewonnen, dateert al van eind 2021. De Commissie vreesde dat er minder concurrentie zou zijn, met nadelige gevolgen voor consumenten. In Wallonië zou het aantal grote operatoren immers van drie naar twee verminderen.

Daarom keurt de Commissie de overgang pas na een grondig onderzoek goed, maar ze stelt voorwaarden: het Vlaamse Telenet, dat al lang lonkt naar de Waalse markt, moet minstens tien jaar toegang krijgen tot het vaste netwerk van VOO en ook tot het toekomstige glasvezelnetwerk dat Orange wil uitrollen.

Telenet in Wallonië

Telenet en Orange hebben intussen al zo’n deal gesloten voor vijftien jaar. Telenet kan daardoor binnenkort zijn vaste internet- en tv-diensten in heel Wallonië aanbieden. Omgekeerd zal Orange ook nog langer toegang krijgen tot de kabel van Telenet in Vlaanderen.

In een reactie zegt Orange dat het verwacht de overname in het tweede kwartaal te kunnen afronden. ‘We zijn bijzonder verheugd over de beslissing van de Europese Commissie’, zegt Orange-topman Xavier Pichon in een persbericht. ‘Na meer dan 25 jaar aanwezigheid van Orange in België, betekent de overname van VOO een grote stap die ons in staat stelt om een supersnel netwerk te exploiteren in Wallonië en een deel van Brussel.’