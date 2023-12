FASTfiber gaat netwerk Fiberklaar gebruiken

De kleine alternatieve operator FASTFiber gaat voortaan ook het glasvezelnetwerk van Fiberklaar gebruiken.

FASTfiber uit Rumst bestaat al meer dan twintig jaar. Het bedrijf was vroeger actief als Belgian Telecom.

Voor Fiberklaar gaat het om de zesde merknaam die glasvezelinternet afneemt op het netwerk. Eerder deden ook Proximus, Mobile Vikings, Scarlet, Edpnet en recentelijk WANConnect dat. Al moeten we er aan toevoegen dat Mobile Vikings en Scarlet dochterbedrijven van Proximus zijn.

Fiberklaar is de joint-venture tussen Proximus en EQT. Het bedrijft legt zich toe op FTTH in Vlaanderen, hoofdzakelijk buiten de grote steden (waar Proximus haar uitrol op focust). In mei nog maakte Fiberklaar bekend dat het toen 2.200 kilometer glasvezel had aangelegd.