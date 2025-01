Grote storing verlamde Nederlandse politiesysteem C2000 tijdens oudjaarsnacht

Het communicatienetwerk van de Nederlandse politie, C2000, had tijdens de jaarwisseling last van een landelijke storing die uren duurde. Het ging om een onderdeel waarmee personeel op de meldkamer kan spreken met hulpverleners op straat. De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) doet onderzoek naar de storing waar politie, brandweer en ambulances last van hadden.

Agenten in Nederland klagen al jaren over haperingen in C2000. ‘Je levenslijn valt uit op het moment dat je topsport moet leveren’, aldus voorzitter Nine Kooiman van politievakbond NPB. Volgens Kooiman zorgde de uitval ervoor dat agenten in de provincie Noord-Brabant niet direct vernamen dat er iemand met een mes op straat liep. Verder zorgde de storing voor zover bekend niet voor grote incidenten.

Back-upsysteem

Het back-upsysteem werkte nog wel, maar het probleem daarmee is volgens Kooiman dat agenten dan hun gehoorbescherming moeten afdoen, omdat het via de mobiele telefoon loopt. Juist op deze avonden, waarbij tijdens rellen met vuurwerk naar politie wordt gegooid, is gehoorbescherming belangrijk.

De directeur van de Landelijke Meldkamer Samenwerking noemt de storing ‘bijzonder hinderlijk en frustrerend, bijzonder tijdens een drukke nacht als deze’.