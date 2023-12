‘Huawei wil fabriek in Frankrijk bouwen’

Ondanks heel wat politieke tegenstand rond haar telecomapparatuur, zou Huawei plannen hebben voor een Europese fabriek die enkele jaren geleden al gepland stond.

Formeel geven zowel de Franse overheid als Huawei geen commentaar, maar volgens bronnen van Reuters werkt de Chinese technologiereus aan een fabriek voor telecomapparatuur n Brumath, nabij Straatsburg. Die zou volgens een overheidsbron tegen 2025 openen. De plannen dateren al van in 2020, maar werden uitgesteld door de coronapandemie.

De komst is opmerkelijk omdat Huawei de afgelopen jaren flink wat tegenwind kreeg. Het mag in heel wat Europese landen, waaronder Frankrijk niet of nauwelijks deel uitmaken van het 5G-telecomnetwerk uit vrees voor spionage.

Dat heeft de dominantie van Huawei op de markt voor telecomapparatuur een stevige knauw gegeven. Huawei blijft wel actief in Europa op andere markten, bijvoorbeeld opslagsystemen of zonnepanelen.