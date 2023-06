Infrastructuurbedrijf van Telenet en Fluvius luistert naar de naam Wyre

Nu de Europese Commissie zijn goedkeuring heeft gegeven voor het nieuwe infrastructuurbedrijf van Telenet en Fluvius, heeft toekomstig CEO Micha Berger de naam van de organisatie bekendgemaakt: Wyre.

Het doel van Wyre, dat tot nu toe onder de werknaam Netco bekend stond, is om 78 procent van de woningen in Vlaanderen en delen van Brussel van glasvezel te voorzien. Dat project gaat begin volgende maand van start en de uitrol moet tegen 2038 voltooid zijn. Het gaat om een investering van 2 miljard euro.

You

Over de naamkeuze laat het infrastructuurbedrijf weten dat de letter Y in het midden van Wyre naar ‘You’ verwijst. ‘Het is onze ambitie om iedereen mee te nemen in de digitale toekomst door het bestaande netwerk te blijven versterken én de weg te wijzen naar glasvezelkabel’, klinkt het in een persbericht.

De plannen voor een gezamenlijk infrastructuurbedrijf bestonden al enkele jaren. In oktober 2021 sloten Telenet en Fluvius een intentieovereenkomst met daarin de grote lijnen. Het duurde echter tot juli 2022 om tot een bindend akkoord te komen. Pas eind mei van dit jaar kregen de telecomoperator en het nutsbedrijf van de mededingingsautoriteiten goedkeuring om hun joint venture op te starten.