Mededingingsautoriteit onderzoekt samenwerking glasvezeloperatoren

De Belgische Mededingingsautoriteit zegt dat het elke afspraak of plan om samen te werken tussen telecomoperatoren via een gebundelde glasvezelinfrastructuur zal onderzoeken.

De autoriteit kondigt dat aan nadat telecomregulator BIPT vrijdag zei dat het open staat om telecomoperatoren te laten samenwerken rond de uitrol van glasvezelnetwerken. Dat kan kostenbesparend werken, maar betekent ook dat het in zo’n samenwerking interessanter wordt om dunbevolkte gebieden te bedienen.

Concreet zijn die plannen nog niet, maar ze komen er waarschijnlijk wel aan. Proximus is al jaren bezig met de uitrol, maar schakelde enkele jaren geleden ook partners in om die uitrol mee te financieren en versnellen. Telenet kondigde dit jaar aan dat het samen met Fluvius haar coaxnetwerk geleidelijk aan wil vervangen door glasvezel.

In beide gevallen gaat het vooral om de ‘last mile’, de verbinding tussen de straatcabine en de eindgebruiker. Maar die is vaak ook het lastigst en zeer duur. Vooral in dunbevolkte regio’s is glasvezel aanleggen daarom een dure investering die maar met een beperkt aantal abonnees kan worden terugverdiend.

De Mededingingsautoriteit lijkt niet tegen zo’n samenwerking. maar zegt dat het elke overeenkomst tussen operatoren rond zo’n samenwerking zal onderzoeken. Het wil vooral zeker zijn dat de besparingen van een samenwerking de eindgebruiker ten goede komen.

Los van hoe die samenwerking tussen glasvezeloperatoren zal zijn, blijft het wel verplicht dat hun netwerk(en) ook open staan voor andere aanbieders die glasvezel willen aanbieden op dat netwerk. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld Orange zonder eigen glasvezelnetwerk nog steeds glasvezelverbindingen kan aanbieden via Telenet of Proximus.