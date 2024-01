Mobiel netwerk Proximus is stuk sneller dan dat van Orange en Telenet

Het netwerk van Proximus is bijna de helft sneller ten opzichte van dat van Orange en Telenet/Base. Dat blijkt uit cijfers van snelheidstester Ookla.

Ookla is het bedrijf achter Speedtest.net en meet zowel voor vast als mobiel internet de snelheden die het verzamelt en publiceert. Het stelt daarbij vast dat de mediaan mobiele downloadsnelheid in ons land 72,44 Mbps bedraagt, met 12,19 Mbps upload en een latency van 25 milliseconden.

Per operator is er wel een stevig verschil. Zo halen Orange en Telenet/Base een mediaan downloadsnelheid van respectievelijk 60,44 en 60,13 Mbps. Proximus steekt daar stevig bovenuit met 89,67 Mbps, bijna de helft meer dan de concurrenten.

Gent snelste stad

Maar de cijfers van Ookla zijn geen one size fits all. Het bedrijf publiceert ook de snelste steden. Daar leren we dat in Gent, los van de operator, de snelste mobiele verbindingen heeft met 168,89 Mbps download en 19,22 Mbps download. Daarna volgt Antwerpen (131,61 Mbps/17,92 Mbps) en Charleroi (70 Mbps/14,48 Mbps). Brussel komt pas op de vijfde plaats met 66,40 Mbps/11,98 Mbps.

We moeten daarbij wel enkele nuances meegeven. Zo is de snelheid in een stad vandaag voor een groot deel afhankelijk van de mate waarin operatoren er hun 5G-netwerk hebben uitgerold. Op plaatsen waar dat nog niet overal het geval is, zal de snelheid lager liggen.

Hoewel de metingen van Ookla accuraat zijn, hoort ook daar een kanttekening bij: het zijn snelheden gemeten door consumenten zelf. Dat wil zeggen dat sommige net gaan meten wanneer ze het gevoel hebben dat hun netwerk hapert, of net wanneer ze voor het eerst merken dat er een 5G-signaal is.

Gezien dat voor alle operatoren gelijkaardig is, maakt dat de meting echter niet minder representatief. Maar het kan wel zijn dat je individuele mobiele snelheid een stuk hoger of lager ligt dan de mediaan die Ookla publiceert.