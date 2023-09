Musk verhinderde volgens biografie eigenhandig een Oekraïense droneaanval

Zakenman Elon Musk zou vorig jaar hoogspersoonlijk een Oekraïense droneaanval hebben verijdeld. Dat staat in een nieuwe biografie over hem die voor een deel in handen is van nieuwszender CNN. Musk zou in het geheim het bevel hebben gegeven om het internet boven de Krim af te sluiten, waardoor onbemande Oekraïense onderzeeërs geen verbinding meer hadden. De drones met explosieven spoelden daardoor aan op de kust zonder schade aan te richten.

Musk had de macht om het internet af te sluiten, omdat zijn bedrijf SpaceX met Starlink-satellieten voor het internet zorgt in Oekraïne. Toen de verbinding op meerdere plekken werd verstoord door de Russische invasie en alle beschietingen die daarop volgden, besloot Musk om met Starlink het netwerk in Oekraïne weer te herstellen.

In de nieuwe biografie schrijft auteur Walter Isaacson dat Musk worstelt met zijn rol in het conflict sindsdien. ‘Hoe ben ik in deze oorlog beland? Starlink was niet bedoeld voor oorlogen. Het was om mensen Netflix te laten kijken, te chillen, online-onderwijs te kunnen volgen en andere goede vreedzame dingen te kunnen doen.’

Vrees voor kernwapens

Musk zou bang zijn geweest dat een droneaanval op de Krim door Rusland zou worden beantwoord met kernwapens. Er zijn het afgelopen jaar regelmatig aanvallen op het geannexeerde schiereiland geweest en de zorgen van Musk zijn niet uitgekomen. Afgelopen februari zei SpaceX ook al dat het maatregelen had genomen, zodat Oekraïne de verbinding niet meer kan gebruiken voor drones.

De biografie ‘Elon Musk’ komt op 12 september uit. De schrijver en journalist Walter Isaacson schreef eerder al boeken over onder meer Albert Einstein, Steve Jobs en Benjamin Franklin. Van 2001 tot 2003 was hij voorzitter en CEO van CNN.