Nokia investeert 360 miljoen in Duitse chipvestigingen

Nokia gaat 360 miljoen euro investeren in haar Duitse vestigingen in Ulm en Nuremberg voor projecten rond 5G en 6G.

De investering, gespreid over vier jaar, komt zowel van Nokia als van de Duitse federale overheid en twee deelstaten.

Het geld zal hoofdzakelijk gaan naar een geïntegreerde ontwikkeling van software, hardware en high-performance systems-on-chips (SOC) gebaseerd op een digital twin. Die ontwikkelingen zullen nadien worden ingezet bij het ontwikkelen van radio (zenders) en optische producten van nokia, rond 5G-Advanced en de toekomstige 6G-standaarden.

Nu de uitrol van 5G in de meeste Europese landen volop bezig is, wordt de focus verlegd naar de volgende stap: 5G-advanced, die onder meer slicing mogelijk maakt.

Voor 6G is het momenteel nog zeer vroeg, die technologie zal rond 2030 op de markt komen. Maar netwerkleveranciers zijn nu al volop bezig met onderzoek en eerste testen rond de nieuwe standaard, die de komende jaren vorm zal krijgen.

In het magazine van Data News dat eind deze maand verschijnt lees je meer over 5G-Advanced in België en wat we mogen verwachten van 6G.